Einen Schwerverletzten und vier Leichtverletzte gab es bei einem schweren Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag. Der 77-jährige vermeintliche Unfallverursacher musste schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik gebracht werden. Wie die Polizei berichtet, war der Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern mit seinem Auto auf der L393 von Mehlingen in Richtung Sembach unterwegs. Kurz nach dem Übergang auf die L401 fuhr er aus bisher ungeklärtem Grund auf den vorausfahrenden Wagen auf. Das Fahrzeug des 77-Jährigen kam dadurch von der Fahrbahn ab, schleuderte in die angrenzende Böschung und kam dort schwer beschädigt zum Stehen. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Wrack geborgen werden. Seine 78-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Im anderen Auto befanden sich zwei Frauen und ein sechs Monate altes Baby. Alle drei erlitten leichte Verletzungen. Das Baby wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme – von 14.20 bis 17 Uhr – war die L401 voll gesperrt. Ein Sachverständiger wurde mit der Erstellung eines Unfallgutachtens beauftragt. Neben dem Rettungshubschrauber waren vier Rettungswagen und vier Fahrzeuge der Feuerwehr im Einsatz.