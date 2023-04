Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Langsam verdichtet sich das Netz: Schnelltests für alle sind in Stadt und Landkreis Kaiserslautern in etlichen Einrichtungen verfügbar. Neben der Abstrichstelle in der Alten Eintracht bieten Arztpraxen, Apotheken und Rettungsdienste den Service an. In der Regel jedoch nicht am Wochenende.

Im Schnelltestzentrum des Westpfalz-Klinikums in der Alten Eintracht war die Nachfrage am Montag mit neun Personen noch sehr gering, im Laufe der Woche stieg sie auf rund 60 Personen täglich, wie Klinik-Sprecherin