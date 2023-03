Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dimitri Ulajew ist weiterhin erfolgreich in der Hyrox-Szene unterwegs. So sicherte sich der Hohenecker vor Kurzem bei einem stark besetzten Wettbewerb in München einen Treppchenplatz. Sein nächstes großes Ziel ist die Teilnahme an den Europameisterschaften dieser immer populärer werdenden Fitnesssportart.

Von Wettkampf zu Wettkampf scheint Dimitri Ulajews Ehrgeiz zu wachsen. Obgleich er bei seinem Hyrox-Auftritt in der bayerischen Landeshauptstadt am Ende in seiner Altersklasse (35 bis 39 Jahre) den