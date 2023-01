Seit dem Neujahrstag liegen die Schlüssel der Stadt in den Händen der Tollitäten des Karnevalvereins Bruchkatze Ramstein und des Unterhaltungsvereins Miesenbacher Vielläppcher. Beim Neujahrsempfang am Sonntag übergab Bürgermeister Ralf Hechler symbolisch die Regierungsverantwortung an Lisa I. und Margarete I. Die Prinzessinnen verlasen ihre Proklamationen mit interessanten Forderungen. So soll Hechler als Sommelier eine Weinwanderung der Vielläppcher im Herbst vom Seewoog zum Bärenloch anführen. Der Stadtrat soll in der zweiten Prunksitzung der Bruchkatzen mit einem gemischten Gardetanz mit Hebefiguren auftreten. Auch ein gemeinsamer Tanz der Garden, eine Nachtwanderung und eine Elf-Kneipen-Tour durch Ramstein sind gefordert. Verliehen wurde der Jahresorden „Alles für die Katz“ vom Senat der Ramsteiner Bruchkatzen für langjähriges ehrenamtliches Engagement an Tanja Franz, die sich seit vielen Jahren in verschiedenen Funktionen und Aufgaben für die Bruchkatzen einsetzt.