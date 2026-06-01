Das Citymanagement lädt zu den Schiller Events auf den Schillerplatz ein. Von Donnerstag, 4. Juni, bis Samstag, 6. Juni, gibt’s ein besonderes Programm für Musikfreunde.

Am Donnerstag sind auf dem Schillerplatz ab 19 Uhr die 1980-er Jahre angesagt, teilt die Stadtverwaltung Kaiserslautern mit. Mit „Pop Shop 80’s“ präsentiert Jürgen Walzer eine All-Star-Formation aus Musikerinnen und Musikern der regionalen Szene. Auf dem Programm stehen unter anderem Klassiker von Falco, Peter Schilling, Bon Jovi und Depeche Mode.

Bigbandsound gibt es am Freitag ab 16 Uhr. Die Easy-Swing-Bigband der Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie spielt Klassiker aus der Bigband-Ära und moderne Arrangements. Swing, Rock, Pop und Latin sind angesagt. Um 19.30 Uhr präsentiert die „Bläserphilharmonie Donnersberg“ (BPD) mit ihrem Programm „Symphonic Cinema“ die Welt der Filmmusik. Die Musiker entführen in die Welt von Star Wars, in die Zeit der französischen Revolution mit Les Miserables und mit Jack Sparrow geht es in die Karibik.

Band, Chor, Solo-Sängerinnen und -Sänger

Den großen Abschluss der Schiller Events gibt es am Samstag ab 19.30 Uhr. „KL Proms OpenAir – Lau(t)rer Stimmen“ heißt es dann. Das Konzertformat beinhaltet das „Crossover Orchester Westpfalz“ mit Band, Chor und Solo-Sängerinnen und -Sängern aus der Region Kaiserslautern. Unter anderem werden Titel von Tina Turner, Robbie Williams, Kings of Leon und André Rieu gespielt. Gesanglich unterstützt wird das „Crossover Orchester Westpfalz“ von Ramona Dworak, bekannt von „Jam Planet“ und „Girls on Fire“. An der Gitarre und für den Gesang konnte Jürgen Walzer – bekannt durch „Superior“ und seine eigene Rockoper „Dispyria“ – gewonnen werden. Hinzu kommen der „The Voice Kids“-Teilnehmer aus Kaiserslautern, Ben Clemenz, sowie Michaela Clemenz, Bens Mutter und ausgebildete Sopranistin. Ebenfalls als Gast dabei ist Stephan Hugo. Sein charismatisch-markanter Gesang ist regelmäßig bei Produktionen des Pfalztheaters und auf verschiedenen CDs zu hören. Stimmlich abrunden werden das Konzert Noelia Messer und Alex Wildberger. Den Background-Gesang übernimmt der Chor des „Crossover Orchesters Westpfalz“ mit Sängerinnen und Sängern aus der Region.

Der Eintritt zum Innenbereich des Schillerplatzes mit der Konzertbestuhlung kostet 7,50 Euro und garantiert einen Sitzplatz. Die Sitzplätze können über die Stadt-KL-App, die Online-Plattform reservix.de/adticket.de, bei der Tourist Info Kaiserslautern und bei Thalia sowie per E-Mail an info@crossover-orchester-westpfalz.de reserviert werden. Die 7,50 Euro dienen der Unterstützung des Orchesters.

Alle Informationen zu den „KL Proms 2026 – OpenAir“ sind auf www.crossover-orchester-westpfalz.de zu finden. Das komplette Programm der Schiller Events gibt es in der Stadt-KL-App, die für Android- und Apple-Systeme kostenfrei erhältlich ist.