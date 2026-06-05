Ein Erinnerungsfoto mit dem Lautrer Kerwe-Fisch machen, einsenden und einen Bummelpass gewinnen, der viele Vergünstigungen bietet. Diese Gelegenheit haben alle Kerwebesucher.

Wie die Kaiserslauterer Stadtverwaltung mitteilt, werden insgesamt 75 Bummelpässe unter den Teilnehmern verlost. Die Aktion soll den Kerwebesuch mit dem Jubiläumsjahr „750 Jahre Kaiserslautern“ verbinden. Das jeweilige Erinnerungsfoto soll am Lautrer Kerwe-Fisch, der zur Aktion Jubiläumsaktion „fishingforfantasy“ gehört, aufgenommen werden.

Die Bilder können anschließend über einen QR-Code auf die Beteiligungsplattform klmitwirkung.de/kerwe hochgeladen werden. Verlost werden die Bummelpässe am Dienstag, 9. Juni. Bis sie zum Einsatz kommen, ist allerdings noch etwas Wartezeit angesagt. Erst auf der Oktoberkerwe können sie eingelöst werden. Die Bummelpässe enthalten Gutscheine für verschiedene Angebote auf der Kerwe – darunter Fahrgeschäfte, Speisen und Getränke. Die Kerwe ist täglich geöffnet: samstags von 14 bis 23 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 22 Uhr und an den übrigen Wochentagen von 14 bis 22 Uhr.