Seit mehr als 25 Jahren betreibt die Familie von Eva Gab den Stand von Gewürze Schwabe. Fast „doppelt so lange existiert er jedoch bereits unter anderer Leitung“, erzählt Gab. Sie selbst hat den Stand 2014 übernommen. Gewürze Schwabe hat zusätzlich ein Lager in Zweibrücken mit einem Lagerverkauf und einem Onlineshop, so Gab. Der Stand sei noch ein echter Familienbetrieb mit einer umfangreichen Auswahl an Gewürzen, Kräutern, Tees und vielem mehr. Die Gewürzmischungen sind hier hausgemacht, in Handarbeit gemischt und abgepackt, so Gab. Die Kerwe in Kaiserslautern ist Tradition für sie. Ihre Eltern kommen schon „gefühlt seit immer nach Kaiserslautern“, erzählt Gab. Besonders an Kaiserslautern ist für die Standbetreiberin die langjährige Stammkundschaft. Sie besuchen den Gewürzstand zweimal im Jahr – zur Mai- und Oktoberkerwe – und decken sich dann mit Gewürzen ein. Jedes Jahr begegnet sie so der treuen Kundschaft und kann ihnen mit den eigenen Produkten eine Freude machen.