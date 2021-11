Für den jungen Kaiserslauterer Kommunalpolitiker Paul Bunjes könnte die überraschende Berufung von Anne Spiegel (Grüne) als neue Bundesfamilienministerin ins rot-gelb-grüne Bundeskabinett einen gewaltigen Karriereschub bedeuten. Der 27-jährige Landwirt hatte bei der Landtagswahl im März für die Grünen auf Listenplatz 12 kandidiert und den Einzug ins Landesparlament nur ganz knapp verpasst. Jetzt könnte es für ihn deshalb nochmal spannend werden, weil Karin Eder (Grüne), bislang Staatssekretärin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität in Rheinland-Pfalz, die bisherige Klimaschutzministerin Spiegel beerben soll. Spiegel war wohl deshalb plötzlich für Berlin gehandelt worden, weil nach der Berufung von drei grünen Realos ins Kabinett von Olaf Scholz dringend noch zwei linke Frauen gebraucht wurden.

Wechsel von Eder könnte Weg frei machen

Wechselt also Eder in die Landesregierung, könnte theoretisch auf ihre Stelle ein Mitglied der Landtagsfraktion nachrücken. Infrage kommen Andreas Hartenfels, Jutta Blatzheim-Roegler oder Lea Heidbreder. Egal, wer von den drei Grünen nachrücken würde – damit wäre der Weg frei für Bunjes. Bunjes, der als Abgeordnetenmitarbeiter für Blatzheim-Roegler tätig ist, hat sich bei den Grünen im Land schon reichlich Respekt verschafft. Er hatte an den Koalitionsverhandlungen teilgenommen, ist Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Landwirtschaft, kandidiert für den Vorstand der Landespartei, dessen Wahl gerade verschoben worden ist. Als Wahlkreiskandidat hatte der Kaiserslauterer, der am Burggymnasium Abitur gemacht hat, 15,3 Prozent der Erststimmen geholt, so viel wie bislang keiner seiner Vorgänger. Bunjes wollte die Spekulationen am Sonntag nicht befeuern. „Kein Kommentar“, sagte er auf RHEINPFALZ-Anfrage. Zur Nominierung von Anne Spiegel erklärte er: „Ich glaube, dass sie ihren Job in Berlin sehr gut machen wird.“ In Rheinland-Pfalz habe sie in dieser Funktion klare Kante gezeigt. „Ich freue mich für sie.“ Für den grünen Landesverband sei es eine tolle Sache, dass es gelungen ist, im neuen Bundeskabinett so prominent vertreten zu sein.