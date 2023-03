Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach vielen Monaten Corona-Pause haben die Schachspieler des SC Niedermohr-Hütschenhausen einen Heimkampf in der Zweiten Rheinland-Pfalz-Liga Süd bestritten. Gegen den SK Frankenthal II gab es eine 2:5-Niederlage. Zu einer interessanten, wenn auch kurzen Partie kommt es am Spitzenbrett. Dort gerät Markus Müller nach dem Vierbauernangriff seines Gegners in taktische Nöte.

Nach der Partie ist man immer schlauer. Und so dürfte sich der Spitzenspieler des SC Niedermohr-Hütschenhausen (SCN) gefragt haben, ob es denn eine gute Wahl war, gegen Volker Louis