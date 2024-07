Und weiter ging es am Donnerstag mit den klingenden „Lautrer Sommerabenden“, diesmal in Form eines besonderen Konzerts mit dem Sänger und Gitarristen Sascha Kleinophorst auf der an diesem Tag am Rande des Stiftsplatzes aufgebauten, kleinen Bühne.

Die Besonderheit bestand hauptsächlich aus zwei Komponenten: zum einen aus dem schier unerschöpflichen Repertoire des Künstlers, das ungemein viele Genres moderner Unterhaltungsmusik