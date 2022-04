Hilfsgüter für Menschen in der Ukraine werden am Freitag, 8. April, an der Reichswaldsporthalle (Schernauer Straße 31) in Ramstein von 14 bis 17 Uhr gesammelt. Die Deutsche Humanitäre Stiftung (DHS) wird nächste Woche zur nächsten Hilfsfahrt aufbrechen, teilt Ramstein-Miesenbachs Bürgermeister Ralf Hechler mit. Benötigt werden haltbare, originalverpackte Lebensmittel, Babynahrung, Windeln (Kinder und Erwachsene), Hygienematerial (zum Beispiel Zahnbürsten, Duschseife, Damenbinden, Tampons), Schlafsäcke, saubere Decken, Verbandsmaterial, Medikamente (Schmerzmittel, Antibiotika, Kindermedikamente, Blutdruckmittel, Wundcreme), Pflaster, Krücken, Rollatoren. „Die Lage vor Ort ist katastrophal – die letzte Lieferung konnte bis direkt in die Ukraine kurz vor Kiew gebracht werden“, teilt Hechler weiter mit. Auch der nun folgende Hilfstransport werde die Spenden eins zu eins vor Ort bringen.