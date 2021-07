(Aktualisiert Sonntag, 18. Juli, 13 Uhr): Nach Angaben des Ortsvereins wird nichts mehr angenommen - die Hilfsbereitschaft war riesig.

Sachspenden für die Hochwassergeschädigten im Land sammelt der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Ramstein. Benötigt werden Kleidung und Schuhe, Decken, Bettwäsche und Handtücher, Hygieneartikel, Windeln, Haushaltsgegenstände wie Teller, Tassen, Gläser und Töpfe sowie Kinderspielzeug und anderes, was zur Unterhaltung beiträgt.

Spender können ihre Gaben am DRK-Haus, Auf der Pirsch 19, in Ramstein am Freitag, 16. Juli, zwischen 16 und 21 Uhr sowie am Samstag, 17. Juli, von 11 bis 13 Uhr abgeben.