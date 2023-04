Bei der 48. „Nuit de la Chanson“ am Samstag, 15. April, 20 Uhr, im Cotton Club der Kammgarn begrüßt Gastgeberin Pauline Ngoc die Sängerin Emmanuelle Mei.

Die Kritiken sind eindeutig, und wer sie auf der Bühne gesehen hat, der ist verzaubert: Emmanuelle Mei stürmt gerade mit musikalisch anspruchsvollem, klassisch poetischem Textchanson in die Chansonwelt. Sie stammt aus Paris, lebt in München, ist aber mit ihren Liedern nicht nur in Frankreich, sondern auch in der Großregion Saar-Lor-Lux regelmäßig zu Gast. Ihre Musik ist leicht und etwas poppig, und sie widmet sich den Themen der Zeit. Nicht nur mit ihren Texten, die auch feministische Themen abhandeln, ohne plakativ zu werden, weiß sie zu punkten. Emmanuelle Mei brennt für das Chanson und ihre Kunst überhaupt.

Seit die Anwältin zwischen Paris und Belgien hin- und her tourt, hat sie diesen Grenzraum schätzen gelernt. Mit ihrem Mann ist sie nun nach Trier gezogen – und hat große Pläne. Ihr erstes Album mit dem Titel „Sans Dessous“ erschien im April 2022. In ihrer gleichnamigen Show erzählt sie von ihrer Liebe zum Schwimmen in eisigen Gewässern, singt die Geschichte eines Groupies, das aufgehört hat, allein zu träumen. Sie singt von verlassenen Betten und utopischen Ländern, die ausschließlich von Schönheit und Ordnung geprägt sind.

2022 gewann Emmanuelle den Preis der Jury beim Sprungbrett „De La Plume“ auf der Bühne in Lillebonne und gewann den Wettbewerb „Chanson en Marche“. Begleitet wird sie am Klavier und Akkordeon von Christophe Haunold, von Serge Kieffer am Schlagzeug und von Tanja Silcher am Kontrabass. Tickets gibt es im Netz unter www.kammgarn.de.