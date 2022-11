Am Dienstag trifft im letzten Heimspiel des Jahres der 1. FC Kaiserslautern in der Zweiten Fußballbundesliga im Fritz-Walter-Stadion auf den Karlsruher SC (Anpfiff: 18.30 Uhr). Die Begegnung gilt aus Sicht der Polizei als Risikospiel, weshalb es auch für Fußgänger rund ums Stadion zu Verkehrsbehinderungen kommen kann. Zudem wird ein Teil der Autobahn gesperrt.

Wie Bundes- und Landespolizei mitteilen, gilt das Aufeinandertreffen als sogenanntes Risikospiel, weshalb die Polizei unter anderem die beiden Fanlager konsequent trennen will. In diesem Zusammenhang ist vor und nach der Partie mit Verkehrsbeeinträchtigungen rund um das Stadion und im Stadtgebiet zu rechnen, davon betroffen sind der Fahrzeug- und der Fußgängerverkehr. Kurzzeitig kann es zur Sperrung von Straßen kommen.

Bahnreisenden empfiehlt die Polizei, Zeit für Verzögerungen einzuplanen. Für die An- und die Abreise werden seitens der Bahn zusätzliche Züge aus und in Richtung Ludwigshafen, Pirmasens, Bingen, Kusel sowie Lauterecken eingesetzt.

Die Polizei empfiehlt Heimfans, die mit dem Auto anreisen, den „Park & Ride“-Parkplatz Schweinsdell an der Autobahnabfahrt Kaiserslautern-Ost. Auch vom Gelände der TU verkehren Busse. Der Fahrplan dazu steht im Internet auf der Seite der SWK. Gästefans wird empfohlen, über die A 6 den Messeplatz im Stadtgebiet anzusteuern.

Die Baustelle auf der A 6 in Fahrtrichtung Mannheim, im Bereich der Anschlussstelle Kaiserslautern-Ost, besteht weiterhin. Um nach dem Spiel möglichst zügig vom „Park & Ride“-Parkplatz „Schweinsdell“ auf die Autobahn fahren zu können, soll der rechte Fahrstreifen ab Baustellenbeginn gesperrt werden. Das bedeutet, dass der aus Richtung Saarbrücken kommende Verkehr in dieser Zeit am Autobahndreieck Kaiserslautern nicht von der A 6 auf die A 63 wechseln kann, schreibt die Polizei. Empfohlen wird, die Umleitungsstrecke über Enkenbach-Alsenborn zu nehmen und über die B 48 bis zur Anschlussstelle der A 63 bei Winnweiler zu fahren. Bitte achten Sie wegen der zeitlichen Dauer der Sperrung auf die aktuellen Durchsagen im Verkehrswarnfunk.

Die Sicherheitsbehörden haben zusammen mit dem 1. FC Kaiserslautern im Stadion ein Alkoholverbot angeordnet. Eine entsprechende Verfügung der Stadt Kaiserslautern besteht auch außerhalb des Stadions, rund um den Hauptbahnhof, den Elf-Freunde-Kreisel, die Kantstraße, Bremerstraße, Barbarossastraße, Logenstraße, Zollamtstraße und andere Straßen sowie weite Teile des Betzenbergs. rhp/bld