Viel Betrieb herrschte am Dienstag beim 73. Westricher Fastnachtsumzug, dem größten närrischen Lindwurm in der Westpfalz: Rund 13.000 Zuschauer säumten die Straßen im gesperrten Ramsteiner Stadtzentrum, schätzte Erik Martin, Vorsitzender der Ramsteiner Bruchkatzen, die die Veranstaltung alljährlich auf die Beine stellen. Auf die gut gelaunten Zuschauer warteten fast 100 Zugnummern mit etwa 1400 Fastnachtern aus der gesamten Region. Petrus meinte es gut mit den Narren und ließ pünktlich zum Startschuss die Sonne scheinen. „Die Stimmung war super“, freute sich Martin. Und auch das Sicherheitskonzept mit über 100 Einsatzkräften sei aufgegangen. „Der Umzug verlief absolut friedlich und störungsfrei“, zog Siegfried Ranzinger, Chef der Landstuhler Polizei, am Ende zufrieden Bilanz.