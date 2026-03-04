Den Frühling nutzen viele Menschen, um Haus oder Wohnung aufzuräumen, Platz zu schaffen für Neues. Wie werden Medikamente, Altkleider und mehr in Kaiserslautern entsorgt?

Wenn die Erkältungszeit überstanden ist: wohin mit den leeren Medikamentenverpackungen?

Werden Medikamentenverpackungen richtig entsorgt, können sie recycelt werden – landen sie im Restmüll, gehen wichtige Ressourcen verloren, wie aus einer Mitteilung der Stadtbildpflege Kaiserslautern hervorgeht. Daher gehören leere Blisterverpackungen, in denen Tabletten oder Kapseln enthalten waren, in die Gelbe Tonne. Das gilt auch für Tuben aus Aluminium und Salbentiegel aus Kunststoff. Glasbehältnisse für Medikamente gegen Erkältungssymptome oder Vitaminpräparate gehören – nach Farben sortiert – in den Altglascontainer. Tipp: Blau und rot gefärbtes Glas kommt zum Grünglas. Kartonverpackung und Beipackzettel zählen zum Altpapier, Medikamentenreste wie Tabletten, Salben und Gels müssen im Restmüll entsorgt werden.

Welche Alternativen zum Wegwerfen gibt es für gut erhaltene Haushaltsgegenstände und Bücher?

Die Stadtbildpflege verweist auf ihren kostenlosen Onlinemarkt unter www.stadtbildpflege-kl.de, um Aussortiertes zu verkaufen, tauschen oder verschenken. Kleinere Gegenstände – etwa Geschirr, Spielsachen, Bilderrahmen – können zudem im Re-Use-Regal auf den städtischen Wertstoffhöfen in der Daennerstraße und der Siegelbacher Straße (Erfenbach) abgestellt werden. Dort gibt es außerdem jeweils einen Bücherschrank für gut erhaltene Exemplare.

Welche Möglichkeiten gibt es für Altkleider und Textilien?

Wertvolle Rohstoffe, Energie und Arbeit wurden für die Herstellung von Textilien eingesetzt, heißt es von der Stadtbildpflege. Daher sei es nachhaltig und ökologisch sinnvoll, gut erhaltene Ware wiederzuverwenden und karitativen Einrichtungen, dem Second-Hand-Handel oder unter kaiserslautern.verschenkmarkt.info zu spenden. Sollte dies für die Altkleider keine Option mehr darstellen: Die städtischen Wertstoffhöfe nehmen nach wie vor saubere Altkleider an – auch wenn diese nicht mehr tragbar sind. Nasse und verdreckte Materialien hingegen müssen über die Restabfalltonne entsorgt werden.

Wie werden Elektrokleingeräte und Batterien richtig entsorgt?

Ausgediente Elektrogeräte, Batterien und Akkus müssen separat gesammelt werden, denn sie enthalten wertvolle Rohstoffe, die wiedergewonnen und wiedereingesetzt werden können. Aber auch Schadstoffe wie Blei, Quecksilber und Cadmium können in einem alten Gerät stecken. Deshalb dürfen Föhn, USB-Stick, Smartphone, Knopfzellen und Ähnliches nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie können kostenlos bei den städtischen Wertstoffhöfen abgegeben werden – oder beim Umweltmobil, das die Stadtteile regelmäßig ansteuert. Auch ausrangierte Ladekabel für Handys, Stromkabel, Netzteile und ähnliches Elektrozubehör nimmt der Wertstoffhof an.

Wo gibt es weitere Infos zur Entsorgung in Kaiserslautern?

Einen Überblick, welche Abfälle wohin gehören, gibt das Abfall-ABC auf der Homepage und in der App der Stadtbildpflege. Für weitere Fragen steht der Kundenservice des städtischen Eigenbetriebs per E-Mail an kundenservice@stadtbildpflege-kl.de oder telefonisch unter 0631 3651700 zur Verfügung.