Ein an Spannung kaum zu überbietendes Saisonfinale erwartet den SV Morlautern. In der Heimpartie gegen die TSG Pfeddersheim kann und will das Team von Trainer Daniel Graf am Samstag (15.30 Uhr) den Verbleib in der Oberliga klarmachen. Schon ein Unentschieden würde reichen, um alle Abstiegssorgen zu vertreiben.

Der Morlauterer Coach erwartet ein „hitziges und zweikampfbetontes Spiel“, da Pfeddersheim in diesem Abstiegsduell noch stärker unter Druck stehe als seine Mannschaft. Die Gäste liegen