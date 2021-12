In der Nacht vom Samstag, 4., auf Sonntag, 5. Dezember, ist eine Regionalbahn von bislang unbekannten Tätern mit Graffiti verschmiert worden. Wie die Bundespolizei mitteilt, war der Zug am Hauptbahnhof Kaiserslautern abgestellt. Die Täter besprühten ihn in verschiedenen Farben auf einer Fläche von insgesamt 70 Quadratmetern. Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern hat die Ermittlungen aufgenommen, der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 2100 Euro.