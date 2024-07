Die Deutsche Bahn schraubt in den Sommerferien ihr Zugangebot im Saarland zurück. Das hat auch Auswirkungen auf Verbindungen von und nach Kaiserslautern. Laut Mitteilung der DB Regio Mitte fährt die RB 70 von Merzig nach Kaiserslautern vom 29. Juli bis 25. August – montags bis freitags – lediglich auf dem Teilabschnitt von Saarbrücken bis Kaiserslautern. An den Sonntagen, 4., 11., 18., und 25. August, fallen einige Züge komplett aus. Zwischen Kaiserslautern und Saarbrücken werden deshalb Busse eingesetzt. Abfahrt ist jeweils um 5.42 und 7.04 Uhr am Lauterer Hauptbahnhof. Grund für die Ausfälle ist laut Bahn ein „nachhaltig erhöhter Krankenstand“, der zu Personalausfall geführt hat. In der Urlaubszeit soll nun die „personelle Situation“ stabilisiert werden, heißt es in der DB-Mitteilung. Die Bahn weist darauf hin, dass der Regionalexpress RE1, der von Koblenz über Saarbrücken und Kaiserslautern nach Mannheim fährt, sowie die S1 von Homburg nach Kaiserslautern unverändert fahren.

Info:

Auskünfte zu den Verbindungen finden Interessierte hier:

Der aktualisierte Fahrplan während der Sommerferien: Zum Download unter www.bahn.de/aktuell.

Eine Reiseauskunft auf https://m.bahn.de/de oder in der DB-App.

Die Lagepläne der Bahnhöfe inklusive die Haltestellen für den Schienenersatzverkehr: www.bahnhof.de.

Die Bahn teilt mit: Fahrräder können in den Bussen nicht mitgenommen werden.