Die Polizei konnte am Samstag einen Mann festnehmen, der im Verdacht steht, am Mittwoch, 16. Februar, eine Tankstelle in Ramstein überfallen zu haben. Eine Tankstellenmitarbeiterin hatte die Ordnungshüter angerufen und ihnen mitgeteilt, dass sie soeben den bislang noch flüchtigen Täter erkannt hat. Er sei mit einem Fahrrad an der Tankstelle vorbeigefahren. Die Einsatzkräfte rückten aus und fahndeten nach dem Radfahrer. Wie die Polizei weiter berichtet, konnten die Beamten den Mann festnehmen. Die Kriminalpolizei beschlagnahmte die Kleidung des 20-Jährigen und stellte weitere Beweismittel sicher. Ob der Verdächtige womöglich auch den Überfall auf eine Apotheke in Queidersbach am Donnerstag, 17. Februar, begangen hat, ist offen. In beiden Fällen laufen die Ermittlungen.