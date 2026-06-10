Ein 29-jähriger Mann hat am Dienstagnachmittag in einem Discounter in der Mannheimer Straße randaliert. Als er wegen seines Verhaltens des Ladens verwiesen wurde, griff er eine 41-jährige Mitarbeiterin an und schlug ihr ins Gesicht, berichtet die Polizei. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Obendrein stahl der Mann eine Getränkedose mit Alkohol. Bevor die Polizei eintraf, flüchtete der Verdächtige. Er konnte jedoch identifiziert werden. Der 29-Jährige muss sich nun wegen Diebstahls und Körperverletzung verantworten.