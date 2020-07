Die Ramsteiner Sommer Lounge bietet auch im August ein attraktives Programm auf dem neuen Vorplatz am Congress Center Ramstein (CCR).

Unter der Bezeichnung „Doubllothschütz“ verbergen sich Kathrin Yarizell und Manuel Lothschütz aus dem Kreis Kusel. Am Freitag, 31. Juli, präsentieren sie ein Potpourri aus bekannten, aber auch weniger bekannten Songs mit individuellen, für die beiden Künstler geschriebenen Arrangements. Roxette, Sarah Connor und andere haben sie im Kasten. Die Besucher erwartet ein Abend voller romantischer und rockiger Songs.

Unplugged- oder Acoustic-Music bietet die Band Simply am Freitag, 7. August. Sie hat sich aus der ehemaligen größeren Formation Simply7 herausgebildet. Das Repertoire reicht von Balladen über pure Gitarrenstücke bis hin zu eigenen Interpretationen aktueller Titel. Auch gänzlich unbekannte Titel aus der US-Country-Rock-Szene haben es ihnen angetan und A-Cappella-Stücke fehlen nicht. Die Band zeichnet sich durch exzellenten, mehrstimmigen Gesang aus.

Akustik und klassische Rockhits

Die Üblichen Verdächtigen stehen am Donnerstag, 13. August, auf der Bühne. Das bedeutet Akustik-Rock und -Pop vom Feinsten. Perfekter, mehrstimmiger Gesang zeichnet auch diese Band aus, die außerhalb von Corona-Zeiten stets vor ausverkauftem Haus spielt. Dazu garantiert sie Gitarren- und Klavierparts, die ihresgleichen suchen.

Am Freitag, 14. August, steht Dusemond-De Soto & Band auf dem Programm, eine Rockband um Drummer Georg Dusemond und den Ausnahme-Vokalisten Rick De Soto. Klassische Rockhits der legendären Bands der 70er und 80er Jahre versprechen die Jungs, „als die Musik noch Seele hatte – im Stil von ,keep on rockin’ and let’s have Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, AC/DC“ und viele mehr.

Die Rock’n Roll Flamingos kommen am Donnerstag, 20. August, in die Sommer Lounge – eine klassische Rock’n Roll Band mit Klavier, Gitarre, Kontrabass und Standschlagzeug. Gespielt werden ältere und moderne Songs. Gewürzt wird das Ganze durch eine mitreißende Bühnenshow.

Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, Einlass um 18 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro, dazu gibt es ein Freigetränk. Karten sind in der Geschäftsstelle des CCR zu haben. Das CCR-Restaurant bietet Speisen und Getränke.