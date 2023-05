Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Städtchen Ramstein ist ein Schmelztiegel verschiedenster Nationen. Die gemeinsame Heimat ist der örtliche Fußballverein. Der bewies vor einem Jahr Mut, als er mit einem jungen Spielertrainer die Mission Aufstieg anging. Und tatsächlich war der FV Olympia Ramstein in der A-Klasse das Maß aller Dinge. Drei Titel in einer Saison gehen ganz sicher in die Annalen ein.

Wer auf die eigene Jugend baut, muss sich in Geduld üben. Das ist oft mühselig und zuweilen auch frustrierend, wenn die im eigenen Verein ausgebildeten Spieler erst einmal woanders