Die Pfalzbibliothek Kaiserslautern eröffnet am Samstag, 23. Oktober, um 11 Uhr die Ausstellung „Ramjet, Raider, K-Town Mirror – US-Standortzeitungen und Magazine“, die eine Auswahl aus dem Bestand des Docu Centers Ramstein zeigt.

Die sogenannten Base Papers führen so peppige Namen wie „Ramjet“, „Sembach Jet Gazette“ und „Eifel Times“. Früher hatte praktisch jeder Standort eine solche Zeitung, die die am Ort stationierten US-Soldaten über alles Mögliche im Zusammenhang mit dem Stützpunkt informierte. Gemacht wurden die Wochenzeitungen von Soldaten für Soldaten. Auch heute gibt es hier noch ein solches Base Paper: den „Kaiserslautern American“. Das Docu Center Ramstein hat mittlerweile rund 25 Standortzeitungen aus ganz Rheinland-Pfalz in seiner Sammlung. In ihrem Einführungsvortrag gibt die wissenschaftliche Mitarbeiterin Claudia Gross, die auch die Ausstellung kuratiert hat, einen Überblick über diese speziellen „Base Papers“.

Der Eintritt zur Ausstellungseröffnung am Samstag ist frei, es gelten neben der 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) mit dem entsprechenden Nachweis die aktuellen Hygienevorgaben. Aufgrund des begrenzten Platzangebotes wird um eine Anmeldung unter Telefon 0631 3647-111 oder per E-Mail an info@pfalzbibliothek.bv-pfalz.de gebeten.

Die Ausstellung „Ramjet, Raider, K-Town Mirror – US-Standortzeitungen und Magazine“ ist bis 23. Dezember zu den Öffnungszeiten der Bibliothek zu sehen, und zwar montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 16 Uhr, mittwochs von 9 bis 12 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr.