Der „Livestream“ aus der Lauterer Fruchthalle ist am Donnerstag dem Poeten Charles Baudelaire gewidmet, dessen Geburtstag sich im April zum 200. Mal jährt. Der auch als Rezitator geschätzte Schauspieler Rainer Furch stellt dessen „Blumen des Bösen“ vor.

Begleitet wird er von Sophie Barili (Flöte) und Konstanze Licht (Harfe). Laut Ankündigung bringen sie als „Duo Lumière“ gemeinsam mit Furch den französischen Lyriker „in Wort und Ton zum Leuchten“. Unterstützt werden sie von weiteren Instrumentalisten des Pfalztheater-Orchesters, die unter anderem Ravel, Debussy, Offenbach und Nino Rota anstimmen.

Baudelaires Gedichtsammlung „Die Blumen des Bösen“ begründete 1857 eine neue Epoche der europäischen Lyrik. „Ihre Gedichte strahlen und glänzen wie Sterne“, schrieb Victor Hugo dem 1821 in Paris geborenen Dichter. Der charakterisierte sein Hauptwerk selbst so: „Ich habe Schmutz geknetet und ihn in Gold verwandelt.“

Zerrüttet von Opium und Alkohol starb Baudelaire als 45-jähriger „Greis“ in seiner Heimatstadt. „Todtrauriger Possenreißer, ausschweifender Dandy, liebender Flaneur – bis heute haben seine Verse nichts von ihrer Strahlkraft eingebüßt, sie betören, berauschen und haben Suchtpotenzial“, findet das Pfalztheater.

Die musikalische Lesung am Donnerstag, 17 Uhr, kann wie immer im Internet auf den „Herzlich-digital“-Kanälen über Youtube und Facebook aufgerufen oder im Offenen Kanal angeschaut werden.