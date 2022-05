Einige hundert Menschen haben am Sonntag das Spiel des 1. FCK beim Public Viewing auf der ersten Kaiserslauterer Bierbörse verfolgt. Bei strahlendem Sonnenschein saßen die Fußball-Freunde auf Bierbänken und verfolgten das Geschehen auf einem großen Bildschirm. Umgeben von den Bierständen, an denen unterschiedliche Sorten des Getränks zur Verkostung einluden und in nächster Nähe zum Betzenberg, wurden die Hoffnungen der Fans jedoch enttäuscht. Der 1. FCK schaffte es beim Spiel gegen Viktoria Köln nicht, die Partie für sich zu entscheiden. Die letzte Chance auf den direkten Aufstiegsplatz ist verspielt. Jetzt bleibt Fans und Mannschaft nur noch die Hoffnung, über die Relegation in die Zweite Bundesliga aufzusteigen.