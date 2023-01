Theo-Barth-Halle statt Bahnheim-Wirtshaus: Egal – auch dort zündeten am Samstagabend die Raketen gleich reihenweise. Der Karnevalclub Rot-Weiß hat am Samstagabend in Erlenbach seine Prunksitzung zelebriert. Nicht am angestammten Ort im Wirtshaus zum Bahnheim. Weil das geschlossen ist, war die Halle in Erlenbach diesmal der Schauplatz des mehrstündigen närrischen Feuerwerks. Mit dabei: Närrische Freunde aus der Stadt und der gesamten Westpfalz, darunter eine ansehnliche Reihe an Tollitäten.