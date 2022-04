Probleme mit der Wasserversorgung haben vielen Haushalten an Ostersonntag in der 4000-Einwohner-Gemeinde Hütschenhausen zu schaffen gemacht. Das hat Georg Leydecker, Geschäftsführer der Stadtwerke Ramstein, auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt. Nach seinen Angaben gab es ein technisches Problem im Wasserwerk Spesbach. „Weil die Spannung zu gering war, liefen die Pumpen nur schwer an.“ Ein zu geringer Wasserdruck in vielen Häusern war die Folge – rund zehn Stunden lang. Die Rufbereitschaft der Stadtwerke habe sich im Wasserwerk um die technischen Schwierigkeiten gekümmert. „Am Sonntagabend war das Problem dann behoben“, sagt Georg Leydecker.