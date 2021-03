Mehrere Anrufer meldeten am Dienstagabend einen Mann, der in der Forellenstraße ein Auto mit Steinen beschädige. Vor Ort trafen die Beamten auf einen amtsbekannten 40-Jährigen, der die Tat nach Belehrung einräumte. Als Grund für die Beschädigungen gab er an, dass er ein Problem mit dem Besitzer des Wagens hätte. Aufgrund seiner Aggressivität wurde er vorsorglich in Gewahrsam genommen und musste mit zur Dienststelle kommen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung zu. Wie hoch der Schaden an dem Wagen ist, ließ sich noch nicht abschätzen.