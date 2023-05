Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor sieben Jahren ist das Bekleidungshaus C&A ins „K in Lautern“ umgezogen. Seitdem steht die Immobilie in der Eisenbahnstraße leer. Vor zwei Jahren hat die PRE das Gebäude erworben. Jetzt startet der Umbau. Entstehen soll etwas, was es so bislang in Kaiserslautern noch nicht gibt.

Die Gesellschafter der PRE Invest II GmbH & Co. KG, Gunther Pfaff, Willi Fallot-Burghardt, Hans Höhn und Michael Wenk, haben nach einer Standortanalyse lange geplant und Ideen immer