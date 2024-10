Um Diversität in Unternehmen, um Vielfalt und wie die Arbeitswelt davon profitiert, geht es bei einem Gipfel, den das Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software-Engineering abhält.

Unter dem Motto „Unlocking Diversity: Potenziale der Vielfalt nutzen“ diskutieren Experten am Montag, 25. November, von 15.30 bis 20 Uhr in Kaiserslautern, wie Diversity Unternehmen und Organisationen erfolgreicher macht. Veranstaltungsort ist das Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software-Engineering (IESE).

Laut Veranstalter wartet an diesem Tag ein vielfältiges Programm mit hochkarätigen Gästen. Darunter ein Vortrag von Cawa Younosi, Geschäftsführer der Charta der Vielfalt, Spiegel-Bestsellerautor und ehemaliger Deutschland-Personalchef beim Softwarekonzern SAP. Die Veranstaltung richtet sich an alle, „die sich für Vielfalt, Chancen und Erfolgsfaktoren interessieren“, von lokalen Firmen bis hin zu globalen Playern. Unternehmen haben die Möglichkeit, an diesem Tag die „Charta der Vielfalt“ zu unterzeichnen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Anmeldung erfolgt über eine Anmeldemaske, die bis Mittwoch, 20. November, 23.59 Uhr, verfügbar ist.