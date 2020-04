Eine Katze auf Streifzug hat für einen Polizeieinsatz gesorgt, teilt die Polizei mit. Nachdem sie einen Alarm gehört hatten, haben sich Anwohner in Sembach am späten Donnerstagabend bei der Polizei gemeldet. Eine Zeugin teilte gegen 23.45 Uhr mit, dass der Alarm zuvor schon einmal zu hören war, dann jedoch wieder verstummte. Eine Streife rückte aus, um vor Ort nach dem Rechten zu sehen. Wie sich herausstellte, kam der Alarm aus einem Gebäude im Gewerbepark. Dort blinkte auch die außen angebrachte Rundumleuchte. Ein Mitarbeiter des zuständigen Sicherheitsdienstes war ebenfalls vor Ort und bestätigte die Angaben der Zeugin. Weil er aber nichts feststellen konnte, stellte der Mann den Alarm ab. Bei einer erneuten Überprüfung der Gebäude konnte nun der mutmaßliche „Alarm-Auslöser“ ausfindig gemacht werden: ein vierbeiniger „Einbrecher“. In einer Halle wurde durch das Fenster eine Katze entdeckt, die offenbar aus Versehen eingesperrt worden war. Während für die Streife der Fall „geklärt“ war und sich die Beamten auf den Rückweg machten, blieb der Sicherheitsmitarbeiter vor Ort, um auf jemanden zu warten, der die Katze befreien konnte.