Ein 40-Jähriger hat in Kaiserslautern in der Rudolf-Breitscheid-Straße eine 32-Jährige mit einer Glasflasche bedroht und anschließend eine 30-Jährige mit der Flasche beworfen. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 16.30 Uhr. Eine Streife der Bundespolizei bemerkte die Situation, griff ein und legte dem Mann Handschellen an. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Die beiden Frauen blieben unverletzt. Gegen den 40-Jährigen erstellte die Polizei Anzeigen wegen des Verdachts der Bedrohung und der gefährlichen Körperverletzung. Zudem erhielt er einen Platzverweis.

Gegen 22.45 Uhr bedrohte der Mann am Schillerplatz einen 62-jährigen Imbissverkäufer mit einer Glasscherbe. Nach Angaben der Polizei blieb auch der Verkäufer unverletzt. Der Mann handelte sich eine weitere Anzeige ein.

Wie die Einsatzkräfte mitteilten, stand der 40-Jährige unter Alkoholeinfluss. Ein Atemtest ergab rund 1,2 Promille. Die Beamten brachten ihn in eine Psychiatrie.