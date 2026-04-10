Einige Polizeidienststellen in der Westpfalz sind am Montag, 13. April, zeitweise telefonisch nicht erreichbar. Zwischen 11 und 13 Uhr kommt es aufgrund von Wartungsarbeiten zu Ausfällen der Amtsleitungen. Der Notruf 110 ist von den Störungen nicht betroffen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Demnach sind mehrere Stellen betroffen, darunter die Polizeiautobahnstation Kaiserslautern, die Polizeiinspektionen in Kusel und Lauterecken, die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg sowie Dienststellen in Pirmasens und Enkenbach-Alsenborn. Auch das Behördenhaus in der Kaiserslauterer Logenstraße, das Haus des Jugendrechts, die Zentrale Prävention und die Pressestelle sind vorübergehend nicht zu erreichen.