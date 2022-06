Friedlich und nur mit geringen Verkehrsbeeinträchtigungen ist aus Sicht der Polizei die Friedenskundgebung am Samstag an der Air Base in Ramstein zuende gegangen. Rund 500 Menschen hatten sich dort versammelt. Bereits zu Beginn der Woche veranstalteten die Aktivisten der Kampagne „Stopp Ramstein Airbase“ in Steinwenden ein Friedenscamp. Von dort aus ging es mit circa 130 Teilnehmer am Samstagmorgen zum Gelände vor dem Westgate der Air Base Ramstein, wo die Kundgebung stattfand. Durch vereinzelte Straßensperrungen sei es zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen entlang der Strecke gekommen, so die Polizei. Friedlich endete am frühen Nachmittag die Kundgebung. Vom Westgate aus zogen die Aktivisten zurück ins Camp nach Steinwenden.