Kaiserslautern wird wahrlich nicht schöner in den letzten Jahren. Gähnende Leerstände in der Innenstadt sprechen weder für ein florierendes Leben noch für gute Stadtplanung. Da muss erst einer wie Thomas Brenner kommen − und den seit langem schrecklichen Anblick des ehemaligen C&A-Gebäudes in der Eisenbahnstraße mit seiner Aktion „Kunst bleibt“ mildern. Ähnliches hätte ja auch unseren Stadtvätern einfallen können. Ist es aber nicht.

Die ellenlange Schaufensterfront hat ja schon die ganze Zeit schier nach einer Verschönerung geschrien. Gehört hat es nur Brenner, der jetzt