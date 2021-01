Öffentliche Gottesdienste wird es in der Pfarrei Heiliger Wendelinus in Ramstein bis einschließlich 5. Februar nicht geben. Das hat der Pfarreirat gemeinsam mit dem Pastoralteam entschieden. Ende Januar wollen die Verantwortlichen entscheiden, wie es danach weitergeht. Um den Gläubigen dennoch etwas zu bieten, soll es Videokonferenz-Angebote zu gottesdienstlichen Feiern, Bibelteilen oder ähnlichem geben. Die Teilnehmer können sich bei diesen Formaten aktiv einbringen. „Darüber hinaus wollen wir Vorlagen für die Feier von Hausgottesdiensten, also zuhause mit der eigenen Familie, anbieten“, teilt Pastoralassistent Dominik Schek mit. Auch Online-Spieleabende seien angedacht und würden nun geplant. Aktuelle Informationen gibt es auch auf der Homepage unter www.heiliger-wendelinus.de und auf der Facebook-Seite der Pfarrei.