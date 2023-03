Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Unter der Überschrift „Bei Anruf Wort“ will das Pfalztheater Kaiserslautern literarische Texte per Telefon unters Volk bringen. Wer ab kommender Woche anruft, kommt in den Genuss einer „literarischen Telefon-Seelsorge“.

Das Theater bezeichnet die Idee als „analoges Angebot zusätzlich zu den vielen digitalen“. Dreimal pro Woche lesen Ensemblemitglieder an der Strippe Gedichte, kurze Balladen