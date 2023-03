Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Früh übt sich, was ein Meister werden will: Pavel Anticona-Cabaliero, als einer der ersten Geiger neu im Pfalztheater-Orchester, erlernte das Spiel auf der Violine schon ab seinem fünften Lebensjahr – ermutigt von seinen Eltern, die zwar selbst weniger musikalisch waren, den Wert einer guten musischen Ausbildung aber zu schätzen wussten. Davon profitierte nicht nur er selbst: Auch zwei Geschwister Anticona-Cabalieros sind inzwischen in der klassischen Musikwelt recht bekannt.

Ein Hauch von Internationalität umweht den jungen Musiker. Geboren wurde er in Chisinau, der Hauptstadt Moldawiens, seine Muttersprache ist Russisch, den spanischen Namen hat er von seinem