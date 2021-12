Wer die Rufnummer 116117 wählt, muss wegen der Corona-Pandemie zu bestimmten Zeiten länger in der Warteschleife verharren, so die Kassenärztliche Vereinigung. Damit die Nummer für akute Fälle erreichbar ist, sollten Stoßzeiten gemieden oder zwischen Weihnachten und Neujahr direkt eine Ärztliche Bereitschaftspraxis aufgesucht werden.

Wie die Kassenärztliche Vereinigung (KV) mitteilt, bearbeitet der Patientenservice 116117 zahlreiche Anliegen rund um das Coronavirus. Dadurch ist der Service schlechter für Hilfesuchende erreichbar, die wegen einer akuten Erkrankung eine Behandlung in einer Bereitschaftspraxis oder einen Hausbesuch des Bereitschaftsdienstes benötigen. Andreas Bartels, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KV Rheinland-Pfalz, appelliert an die Patienten, die 116117 nicht zu besonders stark frequentierten Zeiten anzurufen, falls keine Dringlichkeit vorliegt. Häufig gewählt werde die Nummer mittwochs, 14 bis 17 Uhr, freitags, 17 bis 20 Uhr, am Wochenende, 10 bis 14 Uhr. „Bitte sehen Sie möglichst davon ab, an Wochenenden und Feiertagen Arzttermine über die 116117 vereinbaren zu wollen“, so Bartels. Bei Verdacht auf Herzinfarkt, Schlaganfall oder andere lebensbedrohliche Erkrankungen sollte der Rettungsdienst unter 112 verständigen werden. Um den Service zu entlasten, können die Ärztlichen Bereitschaftspraxen zwischen Weihnachten und Neujahr ohne Anmeldung aufgesucht werden.

Um den Patientenservice zu entlasten, können zudem die Ärztlichen Bereitschaftspraxen zwischen Weihnachten und Neujahr ohne Anmeldung aufgesucht werden. Für Auskünfte rund um das Coronavirus wird von der 116117 auf ein Angebot des Bundesgesundheitsministerium weitergeleitet. Das Land bietet eine Info-Hotline zur Corona-Schutzimpfung, Telefon 0800 5758100, die von Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr, sowie Samstag und Sonntag, 9 bis 16 Uhr, erreichbar ist, und eine Übersicht über Corona-Teststellen.

Info

Alle Standorte von Ärztlichen Bereitschaftspraxen sind mit ihren Öffnungszeiten unter kv-rlp.de zu finden.

Die Bereitschaftspraxis im Kaiserslauterer Westpfalz-Klinikum ist am Montag und Dienstag von 0 bis 7 und 19 bis 24 Uhr geöffnet, am Mittwoch von 0 bis 7 und 14 bis 24 Uhr, am Donnerstag von 0 bis 7 und 18 bis 24 Uhr, sowie am Freitag, Samstag und Sonntag ganztägig.