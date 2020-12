Der aus Ramstein-Miesenbach stammende Pater Heinrich Bollen ist am Dienstag im Alter von 91 Jahren in der Stadt Maumere auf der indonesischen Insel Flores gestorben. Dort hat der gebürtige Landstuhler, der 1958 in Ramstein zum Priester geweiht worden war, sechs Jahrzehnte lang als Steyler Missionar gearbeitet und viele soziale Projekte zur Entwicklung der Inseln Flores und Timor angestoßen: in Landwirtschaft und Fischerei, Handwerk und Kleinindustrie, Wohnungsbau und Trinkwasserversorgung, Gesundheitswesen und Sozialarbeit sowie schulischer und außerschulischer Bildung. Dabei blieb der volksnahe Priester der Pfalz eng verbunden und warb hier im Rahmen der Hungermärsche um Unterstützung für seine Projekte. Bollen wird am Donnerstag in seiner Wahlheimat beigesetzt.