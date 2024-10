Der Ortsbeirat Erlenbach hat sich in seiner jüngsten Sitzung für die Markierung von Parkflächen in der Bergstraße und benachbarter Seitenstraßen ausgesprochen.

Ortsvorsteher Jochen Steiner erinnerte daran, dass die Bergstraße insbesondere im Bereich des Kindergartens oftmals zugeparkt sei, sodass Rettungsdienste wie die Feuerwehr es schwer hätten, die Straße zu passieren. Gleichzeitig verwies er auf die bereits erfolgte Markierung von Parkflächen in der Erlenbacher Straße. Das habe den Verkehrsfluss wesentlich verbessert. Eine Erhöhung an Bushaltestellen für einen leichteren Einstieg, insbesondere für gehbehinderte Fahrgäste, kündigte Steiner im Zusammenhang mit dem Glasfaser-Ausbau im Ortsbezirk an. Erlenbach verfügt über acht Bushaltestellen. Weiter sprach sich der Ortsbeirat für die Installation einer E-Ladesäule durch die SWK auf dem Parkplatz vor der Kirche aus. Parallel dazu soll die Parkfläche um zwei Parkbuchten erweitert werden.