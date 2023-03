Vieles ist neu auf dem Kaiserberg, auch die Öffnungszeiten wurden erweitert. Ab April lädt das Vogelschutzgebiet wieder zu einem Besuch ein. Am Ostersonntag findet erneut eine Ostereiersuche statt, dies allerdings nur nach Anmeldung.

14 Hektar Natur, das bietet das Vogelschutzgebiet auf dem Kaiserberg. Das ausgewiesene Naturdenkmal, das größte seiner Art in Rheinland-Pfalz, bietet sich nicht nur für Natur- oder ausgesprochene Vogelliebhaber für einen Besuch an. Zwischen all den alten Bäumen, den seltenen Pflanzen, den Biotopen lässt sich prima einfach nur mal Lustwandeln, einfach nur Ruhe und viel frische Luft tanken.

Fleißige Unterstützer

Dass all das wieder unbeschwert geht, dafür haben die Mitglieder im Verein für Vogelschutz und Vogelpflege sowie fleißige Unterstützer in den vergangenen Monaten gesorgt. „Die Wegesicherung ist erfolgt“, ist Ingrid Choim, die Vereinsvorsitzende, froh über einen wesentlichen Fortgang auf dem Kaiserberg. Auch die Nistkästen seien gereinigt, sagt sie noch. Das interessiert die Besucher nicht unbedingt, ist aber für die Vogelwelt natürlich besser, wenn den kleinen oder auch ein bisschen größeren Brutvögeln saubere Nistkästen für die Aufzucht der Vogelküken zur Verfügung stehen.

Dank der emsig hantierenden Mitglieder des Rotary-Clubs, die dem Vogelschutzverein helfend unter die Arme gegriffen haben, warten auf die Besucher nun auch urige „Leseplätze“. Dickere Baumscheiben, als Sitzmöglichkeit aufgestellt, laden dabei natürlich nicht nur zum Lesen ein.

Familienfeiern möglich

„Wer seine Familienfeier im schönen Ambiente des Vogelschutzgebietes feiern will, der kann unsere Grillhütte mieten“, weist Choim auf eine etwas andere Möglichkeit des Zusammenkommens hin. Dies gehe natürlich nur ohne große Beschallungsanlage, um die eigentlichen Hausherren, die Vögel, nicht zu stören.

Erstmals öffnet der Verein sein Areal in dieser Saison nicht nur jeweils am letzten Sonntag im Monat von 11 bis 15 Uhr. Von April bis Oktober kann das Vogelschutzgebiet auf dem Kaiserberg zudem auch immer freitags und samstags von 11 bis 15 Uhr besucht werden. „Der Zugang ist dann nur über die Gartenschau möglich, auch findet keine Führung statt“, wollen Ingrid Choim und ihr Team noch mehr Menschen das Flanieren über das Gelände ermöglichen. „Ich wurde immer wieder angesprochen, warum wir nicht aufhaben. Das Interesse ist da“, nennt Choim den Grund für die erweiterte Öffnung.

Auch am Ostersonntag lädt das Vogelschutzgebiet zu einem Besuch ein. Dann findet dort eine Ostereiersuche statt. Eine Aktion, die laut der Vorsitzenden im vergangenen Jahr auf großen Zuspruch und viel Freude bei den Kindern gestoßen ist. Wer sein Kind überraschen will, der kann dem Verein ein Osterkörbchen übergeben, dass dann versteckt wird. „Es können auch Körbchen bei mir geordert werden. Eine Anmeldung ist aber notwendig“, freut sich Ingrid Choim auf viele Ostereiersucher auf dem Kaiserberg.

Info

Die Anmeldung ist unter 0173 393 2516 oder unter https://vogelschutzkl.webador.de/ möglich.