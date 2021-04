Der Schopper Ortsbürgermeister Benjamin Busch legt zum 1. Mai sein Amt nieder. Das teilte der CDU-Politiker am Donnerstagabend mit. „Schweren Herzens stelle ich mein Amt aus privaten, insbesondere aus familiären Gründen zur Verfügung“, begründet er diesen Schritt und bittet um Verständnis, dass er keine weiteren Auskünfte geben wolle, da seine Entscheidung ausschließlich sein Privatleben betreffe. Der 34-jährige Finanzbeamte war erst 2019 an die Spitze der Holzland-Gemeinde gewählt worden: In einer Stichwahl hatte sich Busch im Juni mit 60,6 Prozent der Stimmen gegen den damaligen Amtsinhaber Bernd Mayer (FWG) durchgesetzt. Nach Buschs Rückzug muss nun innerhalb von drei Monaten ein neues Gemeindeoberhaupt gewählt werden. In der Zwischenzeit werden die beiden Beigeordneten Lothar Wildmoser und Julia Ohnesorg die Amtsgeschäfte in der 1500-Einwohner-Gemeinde übernehmen.