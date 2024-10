Das Ave Maria von Schubert und das Largo von Händel hat sie ebenso im Repertoire wie My Way von Sinatra oder Tears in Heaven von Eric Clapton: Olga Rerich spielt Orgel und Klavier in der Trauerhalle. Und sie liebt ihre Arbeit in diesem sensiblen Bereich.

1995 kam Olga Rerich aus Kasachstan nach Deutschland.