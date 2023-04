Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gegen die Fahrtrichtung in eine Einbahnstraße zu fahren ist verboten und gefährlich. Zwar gelten im Notfall für die Polizei andere Regeln, aber ist es den Gesetzeshütern auch ohne Blaulicht und Martinshorn erlaubt, in die gegensätzliche Richtung zu fahren?

Von einer solchen Begegnung hatte RHEINPFALZ-Leser Claus Werle aus Kaiserslautern berichtet. Als er am späten Abend aus Richtung Pariser Straße an der roten Ampel an der Kreuzung Humboldtstraße