Nach zwei Auswärtssiegen in Folge wollen die Basketballerinnen des 1. FC Kaiserslautern am Sonntag (14 Uhr) in der Sporthalle der Betzenberg-Grundschule gegen die Saarlouis/Dillingen Diamonds II nachlegen und ihre Serie weiter ausbauen.

„Wir sind bereit für unser erstes Heimspiel“, betont Trainerin Frauke Woll. Die Freude darüber, nach dem Rückzug aus der Regionalliga wieder in ihrer angestammten Halle spielen zu dürfen,