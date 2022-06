Am Sonntag lud die Tanzschule Metzger auf den Stiftsplatz ein: Das Projekt „Tanzrausch statt Vollrausch“ des ADTV (Allgemeiner Deutscher Tanzlehrerverband) startete mit dem Weltrekordversuch im Simultan-Tanz in ganz Deutschland. Die Choreographie dazu hatte Tanzlehrer Dominique Abreu von der Tanzschule Metzger vorgegeben und sie an alle anderen Tanzschulen weitergeleitet. Per Live-Stream verfolgten alle teilnehmenden Tanzschulen den Countdown. Punkt 14 Uhr starteten die 103 Tänzer in Kaiserslautern den Weltrekordversuch – mit Erfolg. Es galt, 500 Teilnehmer zu überbieten, was mit 1679 Tänzern gelang. Die Tänzer auf dem Stiftsplatz brachen in Jubel aus. Das Startgeld von drei Euro soll an den RTL-Spendenmarathon „Wir helfen Kindern“ gehen.