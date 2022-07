Die Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie am Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern erweitert ihr Spektrum. Ab sofort bietet sie auch den Schwerpunkt „Kinderchirurgie“ an.

Der neue Schwerpunkt ist im Rahmen einer Kooperation des perinatologischen Zentrums am Westpfalz-Klinikum mit der Kinderchirurgie des Universitätsklinikums in Mannheim entstanden. Im jährlichen Turnus rotieren nun eine Oberärztin oder ein Oberarzt aus Mannheim ans Westpfalz-Klinikum und versorgen alle zu operierenden Kinder. „Wir freuen uns sehr, dass wir Kinderchirurgie nun als eigenen Schwerpunkt anbieten können“, sagt Christian Mönch, Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie. Integriert in das chirurgische Team hat der neue Kinderchirurg bereits eine Sprechstunde eingerichtet und schon eine Vielzahl an spezifisch kinderchirurgischen Eingriffen durchgeführt. „Die Weitergabe von chirurgischen Spezialkenntnissen zwischen der Erwachsenen- und der Kinderchirurgie hat dabei eine hohe Bedeutung und sorgt für einen fruchtbaren Austausch zwischen beiden chirurgischen Disziplinen“, so Mönch. Denn: „Kinder sind keine kleinen Erwachsenen.“ Diagnostik und Therapie müssten auf den jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes abgestimmt sein. „Denn zum einen ist das Krankheitsspektrum bei Kindern ein völlig anderes als bei Erwachsenen, zum anderen erfordern ähnliche Krankheitsbilder bei Kindern eine andere chirurgische Herangehensweise“, erläutert Kinderchirurg Richard Martel. Ein gutes Beispiel sei der kindliche Leistenbruch, der in allen Altersstufen auftreten könne, aber ganz unterschiedliche OP-Techniken erfordere. Terminvereinbarungen in der kinderchirurgischen Sprechstunde sind unter Telefon 0631 203-82665 möglich.