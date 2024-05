Natascha Hartl aus Kaiserslautern hat den „Hexepäddl Lauf“ in Hinterweidenthal am Sonntag gewonnen. Dabei war sie noch einmal 25 Sekunden schneller als bei ihrem Sieg im Vorjahr.

Die 36-jährige Kaiserslautererin im Dress der LG Rülzheim kam beim mit 350 Höhenmetern gespickten 10,9 Kilometer langen Trail in 54:32 Minuten ins Ziel, vor der Zweitplatzierten Pia Winkelblech vom TV Kandel (55:22) und Jessica Stuck von der Landau Running Company (56:39). Es ist Hartls zweiter Sieg nach dem Auftaktlauf der Wasgaucup Laufserie, dem „Lemberger Laufspaß“ Anfang Mai.

„Ich musste nach anfänglicher Führung Pia ziehen lassen, konnte sie aber nach sechs Kilometern wieder einholen“, resümierte die strahlende Gewinnerin. Weil sie sich demnächst einer Operation am Sprunggelenk unterziehen muss, steht eine unfreiwillige Laufpause für die Sporttherapeutin bevor. Den Ultratrail in Ungarn am nächsten Wochenende muss ich leider canceln“, sagt Hartl, die Vorjahreszweite der Wasgaucup-Gesamtwertung hinter Winkelblech.

Bei den Männern siegte Tobias Dreyer vom TV Hinterweidenthal in 45:29 Minuten vor Lars Holder vom TuS Schleiden (46:08) und Roland Golderer (Gazelle Pforzheim) in 46:46 Minuten. Insgesamt schnürten 117 Teilnehmer, davon 29 Frauen die Laufschuhe beim Hauptlauf.